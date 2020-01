(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Esplosione in un appartamento di una palazzina in via Capo Soprano a Ostia. Sul posto vigili del fuoco e polizia. All’interno una donna che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Dalle prime informazioni sembra sia stato coinvolto un tramezzo. L’edificio è stato momentaneamente evacuato. Tra le ipotesi che a provocare l’esplosione sia stata una fuga di gas.