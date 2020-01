M5s: Morra, Movimento si rinnovi, ci siamo persi nei Palazzi

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – “Il M5S ha bisogno di rinnovarsi e portare nuovi stimoli alla politica italiana, come ha sempre tentato di fare da quando è nato nel 2009. Non sono stati i risultati elettorali che hanno avvicinato cittadini, attivisti e simpatizzanti. La fiducia è merce rara in un mondo in cui la comunicazione si confonde con l’informazione, e per conquistarla abbiamo raccontato la possibilità di una politica diversa, vicina agli ultimi, che ascolta i problemi da chi li vive e si fa portatrice di soluzioni condivise, argomentando su come ottenerle e non soltanto asserendo -come fanno tutti gli sloganisti oggi di moda-, pronta a tagliare i propri privilegi come il buon padre di famiglia sa fare quando è necessario per dare il buon esempio, ma….ma nei palazzi del potere ci siamo persi”. Lo scrive, in un lungo post su facebook, Nicola Morra senatore M5s e presidente della commissione Antimafia.