Gregoretti: Bonaccini, io garantista ma Salvini fa vittima

(ANSA) – BOLOGNA, 20 GEN – “È chiaro che Salvini tende a fare la vittima, a portare sul piano nazionale qualsiasi cosa”. A dirlo Stefano Bonaccini, presidente dem uscente dell’Emilia-Romagna e ricandidato al bis, rispondendo a una domanda sul caso Gregoretti che coinvolge il leader della Lega. “Sulle vicende giudiziarie non mi sono mai permesso, neppure quando lambirono me, di esprimere il benché minimo giudizio”, ha premesso Bonaccini: “Ho sempre grande rispetto per la magistratura, da garantista convinto”. Detto questo, Bonaccini ha ribadito che a destra “tentano di spostare l’attenzione su altri piani, perché non hanno nulla da dire sull’Emilia-Romagna”.