AIM, nasce il team delle Pubbliche Relazioni

ROMA – L’A.I.M. – Associazione per l’Italia nel Mondo ha annunciato la nascita del nuovo team dedicato alle Pubbliche Relazioni. Gli incaricati avranno il compito di coadiuvare il lavoro dei Segretari Nazionali A.I.M. nelle rispettive aree di competenza e le attività dei singoli direttivi nella promozione della lingua, dello stile e della cultura italiana, con l’obiettivo di sviluppare la rete delle relazioni bilaterali e mettere in comunicazione tra loro istituzioni, aziende, persone e strutture. Si dedicheranno, inoltre, alla promozione delle istituzioni e dei territori di pertinenza, al fine di permetterne una più ampia conoscenza non solo nell’ambito della rete A.I.M. ma presso tutte le comunità italiane nel mondo.

La squadra, che si avvale di professionisti di grande esperienza internazionale, è così composta:

STEFANIA DEL MONTE

Responsabile globale delle Pubbliche Relazioni A.I.M. e Coordinatrice per Australia, Nuova Zelanda e Pacifico

Da oltre vent’anni, promuove attivamente l’Italia nel mondo attraverso una fitta rete di relazioni internazionali. Professionista senior della comunicazione, è una giornalista e scrittrice con una consolidata esperienza in gestione editoriale, relazioni con i media, marketing digitale e gestione di eventi aziendali. Esperta di pubbliche relazioni e networking, è autrice di pubblicazioni in italiano, inglese e spagnolo

GUIDO PAOLUCCI

Coordinatore delle Pubbliche Relazioni A.I.M. presso le Istituzioni

Ingegnere dei trasporti con oltre 40 anni di esperienza in Program Management e Procurement a livello internazionale, ha operato in oltre 70 paesi, occupandosi di progetti ed appalti sia per il settore pubblico che per quello privato e lavorando per le principali istituzioni finanziarie internazionali, tra le quali la Banca Mondiale, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo e la Banca Africana di Sviluppo.

LUCA VULLO

Coordinatore delle Pubbliche Relazioni A.I.M. per l’Europa

Autore, regista e produttore di cinema e teatro, è un performer e coach di comunicazione con sede a Londra. Collabora con università e Istituti Italiani di Cultura in diversi paesi, tenendo workshop e conferenze scientifiche sulla comunicazione non verbale italiana.

ROSSANA URSO

Coordinatrice delle Pubbliche Relazioni A.I.M. per l’Africa

Specializzata in Salute Globale e aiuti umanitari, realizza missioni per la formulazione di interventi a sostegno delle comunità e popolazioni in Africa più vulnerabili, nell’ambito sanitario e sociale, per conto di Medici con l’Africa CUAMM, una delle ONG sanitarie più importanti in Italia.

FEDERICA PETRILLI

Coordinatrice delle Pubbliche Relazioni A.I.M. per l’Asia

Appassionata di scrittura, ha creato Feddysworld, un blog molto seguito anche su Instagram. Ha una conoscenza profonda del continente asiatico, dove ha lavorato per molti anni e dove trascorre la maggior parte del suo tempo. Attualmente presta volontariato in Bangladesh, presso l’associazione no profit VSO.

MICHELE PILLA

Coordinatore delle Pubbliche Relazioni A.I.M. per il Nord e Centro America

Giornalista, scrittore, conduttore e speaker radiofonico, ha lavorato come cronista e redattore per testate nazionali, addetto stampa, conduttore tv, speaker radiofonico, montatore video e webmaster. Co-fondatore di Patrimonio Italiano Tv, la web tv degli italiani all’estero, attualmente conduce Italian Heritage, trasmissione dell’italianità all’estero, e Italian Culture (cultura e letteratura italiana nel mondo).

YESICA DI VINCENZO

Coordinatrice delle Pubbliche Relazioni A.I.M. per l’America Latina

Nata a Mar del Plata nel 1987, è una modella e attrice, incoronata Miss Argentina 2010. Discendente di emigranti di San Pietro Infine, un paese in provincia di Caserta, da anni lavora per mantenere vivo il legame della comunità italiana in Argentina con la terra d’origine.

– Una squadra di altissimo livello, della quale vado molto fiero!” – ha affermato il Presidente dell’A.I.M. Guido Vacca -. Si tratta – ha proseguito – di un gruppo di professionisti davvero straordinario, che coniuga esperienza internazionale e professionalità con spiccate capacità relazionali ed una grande attenzione verso le differenti culture: veri e propri ambasciatori della cultura italiana nel mondo, che esprimono al meglio i principi ed i valori dell’A.I.M.