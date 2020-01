Amendola,Green deal Ue grande opportunità per l’Italia

(ANSA) – ROMA, 20 GEN – Il green deal europeo “è una grande sfida di leadership e può essere una grande opportunità di trasformazione dell’economia del continente”. Lo ha detto il ministro agli Affari europei Vincenzo Amendola, ospite di un forum ANSA, sottolineando che siamo “di fronte a una grande spinta” con stanziamenti che “serviranno da moltiplicatore degli investimenti” e in questo scenario “le forze politiche, anche in Italia, dovrebbero fare a gara nel proporre migliori soluzioni per sfruttare questa nuova sfida dell’Ue”.