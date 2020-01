Segre:standing ovation per la senatrice al teatro Arcimboldi

(ANSA) – MILANO, 20 GEN – Standing ovation e tanto affetto per Liliana Segre al teatro degli Arcimboldi di Milano, dove incontrerà gli studenti in occasione del 20esimo anniversario della Giornata della Memoria. La senatrice porta la sua testimonianza e il suo ricordo a oltre 2000 ragazzi in platea, alla presenza anche della ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina. “Mi dispiace da matti avere 90 anni e avere così pochi anni davanti. La vita mi piace moltissimo – ha detto Segre, sopravvissuta ad Auschwitz -, anche se gli odiatori mi augurano la morte ogni giorno”. “Agli studenti e ai giovani – ha aggiunto Azzolina – dico: non sottovalutate mai la potenza dell’odio, imprimete nella mente le parole che ascolterete oggi e fatene un faro e una guida”.