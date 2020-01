Libia: Turchia, ‘continueremo gli sforzi per la pace’

(ANSA) – ISTANBUL, 20 GEN – “La Conferenza di Berlino è stata un’opportunità importante per fermare il conflitto e per una soluzione politica in Libia. La diplomazia efficace e multidimensionale del nostro presidente” Recep Tayyip Erdogan “ha reso la Turchia uno degli attori chiave del processo. La Turchia continuerà ad applicare la sua politica costruttiva e pacifica contro le guerre per procura”. Lo scrive su Twitter il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, commentando l’esito della conferenza di ieri a Berlino.