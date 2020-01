Davos: ‘modificati gli accordi’, Zarif non ci sarà

(ANSA) – TEHERAN, 20 GEN – Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarid non si recherà a Davos per partecipare come previsto domani al World Economic Forum “a causa di alcune modifiche agli accordi originari”. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi. “Sebbene il ministro avesse ricevuto un invito personale per l’evento, il viaggio non si svolgerà” perché “hanno cambiato il programma originario che avevano per lui, che era stato concordato, sostituendolo con qualcos’altro”, ha detto Mousavi, senza fornire ulteriori precisazioni. L’assenza di Zarif esclude ogni ipotesi di un eventuale incontro ai margine del forum con il presidente Usa Donald Trump.