Gb: finisce era alla Bbc, numero uno Hall annuncia l’addio

(ANSA) – LONDRA, 20 GEN – Finisce un’era alla Bbc: il direttore generale Tony Hall ha annunciato le sue dimissioni da capo azienda per l’estate prossima dopo sette anni al vertice dell’emittente televisiva britannica. L’addio anticipato rispetto alle attese è stato spiegato dallo stesso lord Hall con la necessità di garantire continuità alla guida della Bbc oltre il 2022, quando vi sarà la tradizionale revisione di metà mandato della licenza pubblica dell’emittente, e almeno fino al 2027, quando è prevista la riscrittura del codice che ne regola l’attività (charter). Hall ha ricevuto messaggi di stima dal consiglio di amministrazione, dal governo e dal mondo politico. Il suo annuncio tuttavia segna un momento di svolta per la Bbc, al centro di qualche tensione con i governi Tory negli ultimi anni, ma costretta anche ad affrontare burrasche interne come quella legate alle polemiche e alle vertenze sulla disparità di genere nei compensi fra uomini e donne seguite dalla promessa di un percorso di riforme solo avviato.