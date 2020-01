Kalathos Ediciones presenta “Democracia y Autoritarismo en América Latina”

MADRID – La Libertà d’opinione e di stampa, la democrazia, lo sviluppo economico, la qualità di vita. Sono questi solo alcuni dei temi presenti nel libro “Democracia y autoritarismo en América Latina”, che presenterà domani, “Kalathos Ediciones”.

L’opera è una raccolta di interessanti saggi di Carlos Alberto Montaner, Tomás Páez, Alejandro Arratia, Gustavo Portillo, Carlos Raúl Hernández, Trino Márquez, Alejandro Oropeza e Leonardo Vivas.

Curata dal sociologo venezuelano Tomás Páez, “Democracia y Autoritarismo en América Latina” presenta una radiografia della realtà politica e sociale dell’emisfero sud del continente americano. Aiuta a capire cosa stia accadendo nell’ambito economico, dove oggi la crescita lenta del Brasile contrasta con lo tsunami che sta cancellando le ultime tracce di abbondanza in Venezuela; in quello politico che si caratterizza per la frammentazione ideologica e la instabilità istituzionale; e in quello sociale, in cui le manifestazioni di piazza obbligano i governi a rivedere le proprie strategie di crescita.

I saggi di cui si nutre “Democracia y autoritarismo en América Latina” sono conferenze presentate nel corso del “XIV Congreso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe” realizzato nell’ottobre del 2009 in Grecia.

Alla presentazione dell’opera interverranno Manuel Alcántara, cattedratico della “Universidad de Salamanca”; Manuel Hidalgo Trenado, docente di “Política Comparada e Internacional” della “Universidad Carlos III” di Madrid; Erika Rodríguez, coordinatrice del gruppo di esperti della “Fundación Alternativas”; e Tomás Páez, sociologo, ricercatore e professore universitario.

“Democracia y autoritarismo en América Latina” è il primo libro che Kalathos Editores, importante casa editrice venezuelana, pubblica quest’anno. L’opera sarà presentato domani, alle ore 19, presso la prestigiosa sede di Casa de América.

Redazione Madrid