Verso un treno veloce Mosca-Helsinki

(ANSA) – MOSCA, 20 GEN – Il governo finlandese è interessato alla realizzazione di una nuova linea ferroviaria ad alta velocità per collegare Helsinki a Mosca in appena sei ore e aumentare il flusso di turisti tra Russia e Finlandia: lo riporta la testata online Rbk, secondo cui il progetto sarebbe un’estensione della linea ad alta velocità tra Mosca e San Pietroburgo che dovrebbe essere realizzata entro il 2026 e costare circa 24 miliardi di dollari. Il ministro finlandese per il Commercio estero Ville Skinnar, sempre stando a Rbk, ha discusso della possibile nuova linea ferroviaria veloce Mosca-Helsinki negli incontri avuti la settimana scorsa a Mosca con il capo delle Ferrovie russe Oleg Belozerov, con il vice premier russo Dmitri Kozak e con il ministro dello Sviluppo economico Maxim Oreshkin.