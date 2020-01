Old Fashioned, Negroni e Daiquiri i drink più venduti

ROMA. – Il re dei cocktail classici più venduti al mondo si conferma anche quest’anno l’Old Fashioned, affiancato sul podio dal Negroni e il Daiquiri. Come dire gli intramontabili sono i più gettonati nei banconi dei bar di ogni latitudine secondo The Drinks International Annual Brands Report 2020 che stila la classifica dei primi 50 drink, i best seller su scala globale, intervistando proprietari e bar manager di 106 locali sparsi nel mondo.

Nelle prime dieci posizioni al top è appunto l’Old Fashioned che risulta il più venduto secondo il 35% degli intervistati. Il Negroni si conferma nella top ten al secondo posto mentre la medaglia di bronzo va al cubano Daiquiri, che scalza nella classifica dei drink miscelati il Whiskey Sour.

Due storici cocktail, uno di casa a Firenze, inventato un secolo fa dal conte Camillo Negroni, l’altro è una icona nel bar La Floridita a L’Havana, il buen retiro di Hemingway a Cuba. In quarta posizione il Dry Martini che spinto dai sempre più numerosi fan del gin scala quest’anno di due posizioni.

Al quinto posto scivola invece il Whiskey Sour, e poi arriva l’exploit dell’Espresso Martini (6/o) che solo nel 2017 era in 27/a posizione. Chiudono la top ten: Margarita, con gli amanti del tequila che spingono questo drink mexican-style dall’ottava alla settima posizione. Seguono Manhattan, e ancora Cuba col Mojito, e Aperol Spritz, l’aperitivo più consumato in Italia.