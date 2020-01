(ANSA) – MILANO, 20 GEN – L’Inter chiude un altro affare: Victor Moses nelle prossime ore è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club nerazzurro. L’esterno nigeriano classe 90 del Chelsea, in prestito però al Fenerbahce, sarà il secondo rinforzo per Antonio Conte nel mercato di gennaio dopo Ashley Young. Il tecnico nerazzurro lo ritrova dopo averlo allenato ai Blues. Moses arriverà in prestito con diritto di riscatto. (ANSA).