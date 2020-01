Calcio venezuelano: slitta di una settimana l’inizio della Primera División

CARACAS – La Liga FutVe ha annunciato con un comunicato stampa lo slittamento di una settimana dell’inizio della stagione 2020 della Primera División venezuelana, previsto inizialmente per il weekend 25-26 gennaio.

“In pro di garantire lo spettacolo, si sollecita il cambio dell’inizio della stagione 2020, il quale era previsto per il 26 gennaio. Proponiamo che il campionato inizi il 2 febbraio 2020” si legge nel comunicato scritto da Akram Atmani, presidente della Liga Futve e diretto alla Federación Venezolana de Fútbol.

Nella prossima stagione della massima serie del calcio venezuelano ci saranno: Academia Puerto Cabello, Aragua, Atlético Venezuela, Caracas, Carabobo, Deportivo La Guaira, Deportivo Lara, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Lala Fútbol Club, Llaneros, Metropolitanos, Mineros, Monagas, Portuguesa Trujillanos, Zamora e Zulia. A loro si aggiungono Gran Valencia e Yaracuyanos che sono salite in Primera División.

I campioni in carica, il Caracas, inizieranno la difesa dello scudetto sul campo del Rafael Calles Pinto della città di Guanare per sfidare i Llaneros. Mentre i vice-campioni, l’Estudiantes de Mérida, visiteranno nuovamente lo stadio Olimpico per affrontare il Deportivo La Guaira.

La prima giornata della Primera División si completerà con le sfide: Deportivo Lara – Zulia (stadio Metropolitano di Cabudare), Yaracuyanos – Atlético Venezuela (stadio Florentino Oropeza di San Felipe), Deportivo Táchira – Academia Puerto Cabello (stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal), Portuguesa – Mineros (stadio José Antonio Páez di Acarigua), Carabobo – Gran Valencia (stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Zamora – Trujillanos (stadio Agustín Tovar di Barinas), Metropolitanos – Aragua (stadio Olímpico de la UCV) e Lala Fútbol Club – Monagas (stadio Cachamay di Puerto Ordaz).

In questo 2020 non ci sarà un Torneo Apertura ed un Torneo Clausura, ma un campionato all’italiana con un girone d’andata ed uno di ritorno. Ogni squadra giocherà 19 gare in casa ed altrettante in trasferta. Al termine della stagione regolare le prime otto si qualificheranno per i play off dove saranno distribuite in due gironi da quattro. Le vincenti di ogni girone non solo si qualificheranno per la fase a gironi della Coppa Libertadores 2021, ma disputeranno la finale scudetto.

(di Fioravante De Simone)