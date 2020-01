(ANSA) – BEIRUT, 21 GEN – Sette manifestanti iracheni sono rimasti feriti a Baghdad in scontri con le forze di sicurezza durante nuove proteste governative. Lo riferisce la tv irachena al Sumariya, precisando che gli scontri sono in corso nel quartiere centrale di Kilani, dove già ieri si erano registrate violenze. Da ottobre l’Iraq centro meridionale è teatro di crescenti massicce proteste popolari anti-governative. In tre mesi sono state uccise circa 500 persone e oltre 20mila sono rimaste ferite.