Sottosegretario Merlo a Madrid il 29 gennaio

MADRID – È prevista per mercoledì 29 gennaio la visita a Madrid del Sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo. Il viceministro, che nella scorsa legislazione ebbe la delega agli italiani all’estero, arriverà all’Aeroporto Internazionale di “Barajas” nella tarda mattinata. A sera è previsto che assista alla presentazione del numero speciale della rivista “Il Mulino” intitolato “Viaggio Tra gli Italiani all’Estero”.

Il volume, una ricerca sulle nostre realtà sparse per il mondo, dedica un intero capitolo agli italiani radicati in Spagna. La nostra è una collettività in veloce crescita. Stando all’Istituto Nazionale di Statistiche spagnolo (Ine), che registra le richieste di residenza, gli italiani nella penisola iberica sarebbero oltre 310mila. È un numero di gran lunga superiore ai circa 215mila iscritti all’Anagrafe Consolare (Aire). Non c’è da stupirsi. Se da un lato le cifre mostrano l’esistenza di un noto fenomeno crescente di mobilità, in particolare tra i giovani, dall’altro rivelano che sono sempre tanti i connazionali che si iscrivono all’Aire solo quando si trovano di fronte alla necessità di richiedere un documento o di espletare una pratica burocratica.

Alla serata, che avrà come telone di fondo la nostra Ambasciata, parteciperanno oltre al sottosegretario Merlo e al nostro Ambasciatore, Stefano Sannino, il vicedirettore della rivista, Bruno Simili, e il professore di Storia Contemporanea all’Università Autonoma di Barcellona, Steven Forti, autore del capitolo che racconta gli italiani in Spagna.

“Viaggio tra gli Italiani all’Estero” sarà presentato anche a Barcellona. L’evento culturale si terrà il 28 gennaio, alle ore 19, presso la sede della “Casa degli Italiani”. L’incontro, organizzato dalla Console Generale di Barcellona, Gaia Danesi, vuole promuovere tra la nostra comunità un momento di riflessione sul fenomeno dell’emigrazione italiana, oggi nuovamente in crescita.

Nel corso della serata, dopo la presentazione della Console Generale Danese, sono previsti gli interventi del vicedirettore della rivista “Il Mulino”, Bruno Simili; del professore di storia contemporanea all’Università Autonoma di Barcellona, Steven Forti; e del ricercatore presso il Cidob, Francesco Pasetti.

