Di Maio: presto un patto Ue sui migranti

(ANSA) – ROMA, 21 GEN – “La Commissione Ue ha riaperto il negoziato in materia di migrazione e asilo e presto si arriverà a un nuovo patto europeo sulla questione migratoria”. Lo scrive su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che oggi ha incontrato il vicepresidente dell’esecutivo europeo Margaritis Schinas e la commissaria agli Affari Interni e per le Migrazioni, Ylva Johansson. “L’Italia – afferma Di Maio – è il Paese che ha più subito in Europa la crisi migratoria degli ultimi 10 anni, in particolare da quando nel 2011 qualcuno bombardò la Libia. Ed è per lo stesso motivo che continuiamo a dire che non esiste una soluzione militare alla crisi libica. Abbiamo pagato colpe che non avevamo ed oggi all’Ue abbiamo inviato un messaggio chiaro: senza l’Italia, l’Ue non può farcela, e per questo ci aspettiamo che le nostre richieste siano accolte”.