CARACAS – Correva l’anno 1980, nel mondo si vive la cosiddetta “Guerra Fredda” tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, situazione che non solo influenzava la vita a livello geopolitico, ma anche sportivo.

Il 20 febbraio 1980, Jimmy Carter, il presidente degli USA esigeva la sospensione dei Giochi Olimpici di Mosca se l’Urss non avesse ritirato le sue truppe dall’Afganistan in un tempo di quattro settimane. Casualmente, un mese dopo, il 22 febbraio, a Lake Placid durante i Giochi Olimpici d’Inverno di la squadra di hockey degli Stati Uniti (composta da dilettanti e giocatori universitari) batteva nelle semifinali la Russa, quella gara é rimasta nella storia dello sport sotto il nome del “miracolo del ghiaccio”.

Questo batti e ribatti tra le due potenze che dominavano il mondo influenzava un boicot verso i giochi olimpici estivi che nel 1980 sarebbero stati ospitati dalla capitale dell’URSS. Questa situazione in un certo senso ha “beneficiato” la nazionale venezuelana di calcio che per la prima ed unica volta nella sua storia diceva presente nel torneo a cinque cerchi. In quella Vinotinto c’erano campioni come Juan José “Cheché” Vidal, Bernardo Añor, Robert Elie, Nelson Carrero, i sempre ricordati Mauro Cichero (R.I.P.) e Pedro Febles (R.I.P.), ed altri.

In quei giochi olimpici la Vinotinto chiudeva la sua partecipazione con uno score di una vittoria (2 – 1 contro lo Zambia) e due sconfitte (4 – 0 contro la Rusia e 2 – 1 vs Cuba).

Oggi, quarant’anni dopo, la Vinotinto inizierà il suo percorso nel Preolímpico, che come in quel lontano 1980 avrà come sede la Colombia. I ragazzi di Amleto Bonaccorso inizieranno la loro partecipazione contro il Cile nello stadio Centenario della città di Armenia: fischio d’inizio 19:00 (ora de Caracas).

Questa sarà la decima occasione che i creoli sfideranno la “roja”, in sfide valevoli per il torneo preolímpico, con uno score di due pareggi e sette sconfitte. I due pareggi sono arrivati nelle edizioni del 1980 (in Colombia) e 1996 (in Argentina).

I rivali della squadra allenata da Bonaccorso in questo torneo preolímpico saranno: Ecuador (venerdì), Colombia (27 gennaio) ed Argentina (30 gennaio). I baby vinotinto sperano di disputare un torneo da favola per avverare il sogno olímpico.

La prima partecipazione della nazionale venezuelana nel torneo preolímpico risale al 1968 in Colombia. Le migliori partecipazioni dei creoli sono state nelle edizioni del 1980 e 1996 dove hanno chiuso al quarto posto.

Questa é la quarta volta che il paese cafetero ospita il Torneo Preolimpico, i precedenti risalgono alle edizioni del 1968, 1972 e 1980.

In questo torneo partecipano le dieci nazionali della zona Conmebol, che optano per due posti nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le squadre sono state suddivise in due gironi da cinque e si qualificano alla fase successiva le migliori due di ogni raggruppamento. Le gare si disputeranno nelle cittá di Armenia, Pereira e Bucaramanga.

(di Fioravante De Simone)