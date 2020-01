(ANSA) – ROMA, 21 GEN – “Sabato scorso contro la Fiorentina eravamo sprofondati, avevo visto una squadra imbarazzante. Ma ci siamo guardati in faccia e ci siamo parlati, e stasera abbiamo fatto una grande partita”. Lo dice Rino Gattuso, dopo l’1-0 sulla Lazio che qualifica il Napoli alla semifinale di Coppa Italia. Il gol vittoria dopo 1′ di Insigne, poi al San Paolo succede di tutto. Immobile sbaglia un rigore scivolando sul dischetto, poi Hjsay viene espulso per doppia ammonizione ma Leiva prende il rosso per proteste veementi con l’arbitro per un giallo. Tre i pali presi dalla Lazio, due dal Napoli (ANSA).