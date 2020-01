CARACAS – I Tiburones de La Guaira hanno vissuto una stagione a due volti: una prima parte da favola dove i tifosi sognavano di interrompere a suon di fuoricampo un digiuno lungo 34 anni ed una seconda parte da dimenticare dove sono stati eliminati facilmente dai Caribes de Anzoátegui. Ma a fare notizia non é stata l’eliminazione senno lo show in negativo del manager Renny Osuna.

Osuna che grazie al suo ottimo lavoro in panchina aveva vinto il premio “manager del año” ha mandato in fumo tutto durante la gara 4 delle semifinali: dove prima ha sputato sul volto dell’umpire Carlos Leal e poi ha avuto un battibecco con alcuni dei suoi giocatori in panchina. Queste immagini sono diventate virali anche grazie i social network.

Qualche ore dopo e con sangue freddo, il manager Osuna, con un video messaggio ha chiesto scusa ai tifosi della “pelota”.

“Ho parlato con Carlos Leal, l’arbitro di Puerto La Cruz. Mi dispiace! Ho parlato con lui e gli ho chiesto scusa, adesso voglio farlo con il pubblico. Atutti i tifosi, peloteros, familiari, che hanno visto la sfida, mi dispiace davvero” – confessa Osuna, aggiungendo – “La situazione mi é sfuggita dalle mani. Era la pressione che c’era da parte e parte. Volevamo vincere, volevamo fare tante cose, volevamo scrivere una pagina storica. Sfortunatamente non ci siamo riusciti”.

Quando era stata pianificata la stagione 2019 – 2020, Renny Osuna doveva ricorire il ruolo di direttore generale e Dennis Malavé quello di manager. Ma, in questa stagione non potevano lavorare nella Liga Venezolana de Baseball Venezolana persone che erano sotto contratto con squadre della Major League Baseball: Malavé é sotto contratto con i Cleveland Indians e non poteva ricoprire quel ruolo nella pelota venezuelana.

“Spero che tutti i tifosi mi capiscano, le cose miglioreranno! Questo era il mio primo anno come manager. Questo ruolo, in un primo momento non era previsto e sono stato chiamato per coprire il posto libero. Non ero pronto per assumerlo, chiedo scusa nuovamente”.

La stagione della Liga Venezolana de Baseball Profesional prosegue con la finale dove si stanno sfidando Cardenales de Lara e Caribes de Anzoátegui. Dopo le prime due gare, disputate a Barquisimeto, c’é perfetta paritá con una vittoria per parte. Adesso ci saranno tre gare nello stadio Alfonso “chico” Carrasquel di Puerto La Cruz.

(di Fioravante De Simone)