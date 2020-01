CARACAS – Meno di un mese fa, Jorge “zurdo” Rojas annunciava il suo ritiro dal calcio giocato, nemmeno il tempo di appendere gli scarpini al chiodo e torna in campo. Questa volta non per mostrare il suo talento con il suo mancino micidiale, ma lo farà come allenatore.

Il “zurdo” é alla guida del Petare Under 17 che attualmente é impegnato nella Coppa Carlo Savarese, nella gara d’esordio i suoi ragazzi hanno battuto per 3 – 1 il Pelicanos, in un match andato in scena sul campo del Colegio Internacional de Caracas.

Nei suoi 25 anni di carriera Jorge Rojas ha difeso le maglie di ULA Mérida, Deportivo Unicol, Mineros de Guayana, Estudiantes de Mérida, Caracas, Nacional Táchira, Unión Atlético Maracaibo, Deportivo Táchira, Aragua, Metropolitanos e Yaracuy FC.

Ai team creoli si aggiungono le esperienze all’estero con Boca Juniors (Argentina), Emelec (Ecuador), Atlético Nacional (Colombia), América de Cali (Colombia), New York Red Bulls (Stati Uniti).

Senza dimenticarci delle volte che ha difeso la maglia della nazionale venezuelana: 83 presenze e 3 reti segnate.

Il suo prestigioso palmares si é arricchito con 14 titoli: ULA FC “campeones de Segunda División” 1994-1995, “Torneo Apertura” 1998 y “Torneo Clausura” 1999 con Boca Junior.

Con il Caracas ha alzato al cielo i seguenti trofei: “Liga Venezolana” 2000-2001, “Copa Venezuela” 2001, “Apertura” 2003, “Clausura” 2004, “Absoluto” 2003-2004, “Clausura” 2007, “Absoluto” 2006-2007.

Con i colombiani dell’Atlético Nacional ha messo in bacheca un Torneo Apertura nel 2005. Gli ultimi trofeo vinti sono arrivati con la maglia del Deportivo Táchira: Apertura 2010, Clausura 2015, Absoluto 2014-2015.

Rojas sarà certamente un punto fisso di riferimento a bordo campo per i ragazzini del Petare avranno.

(di Fioravante De Simone)