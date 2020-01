(ANSA) – BANGKOK, 22 GEN – E’ stato estradato dalla Thailandia ed è arrivato oggi all’alba a Fiumicino Francesco Galdelli (57 anni), l’italiano arrestato lo scorso giugno in Thailandia assieme alla complice Vanja Goffi, con la quale aveva organizzato molteplici truffe, tra cui una a danno dell’attore George Clooney creando una linea di abbigliamento in suo nome. Galdelli è stato consegnato agli agenti italiani dell’Interpol e della Criminalpol, in un’operazione coordinata dall’Esperto di sicurezza della Criminalpol in Thailandia, Andrea Vitalone. L’italiano dovrà scontare in carcere una condanna per otto anni e quattro mesi, decurtata dei sei mesi passati in prigione in Thailandia. Vanja Goffi era già stata estradata nel luglio dell’anno scorso.