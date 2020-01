Indetto il “Premio Italia” dalla “Comunidad de Madrid”

MADRID – È stato indetto dalla “Comunidad de Madrid”. Ed è molto probabile che si ripeta negli anni, trasformandosi così in una bella tradizione. Si tratta del “Premio Italia de la Comunidad de Madrid”. Un riconoscimento che, come spiega una nota della “Comunidad de Madrid”, “è destinato a quelle persone e istituzioni italiane che si siano contraddistinte nell’ambito dell’economia, della cultura, del giornalismo, dell’impegno sociale, della gastronomia e dello sport”. L’obiettivo dei premi, si spiega sempre nella nota stampa, è contribuire ad un sempre più stretto rapporto tra i due Paesi e, in particolare, tra l’Italia e la “Comunidad de Madrid”.

Eugenia Carballedo, consigliere alla presidenza della “Comunidad de Madrid”, durante un incontro con il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Mauro Buschini, ha tenuto a sottolineare l’eccellente relazione tra il governo “madrileño” e l’Ambasciata d’Italia

– Nella nostra regione – ha rilevato Carballedo – risiedono oltre 35mila italiani. È la settima comunità con più presenze. Gli studenti italiani sono i tra i più numerosi a Madrid.

Il premio sarà consegnato ai sei connazionali considerati meritevoli di tale distinzione nel corso di una cerimonia che si terrà il 29 gennaio alle ore 12 nella Casa Real de Correos, sede della presidenza della “Comunidad de Madrid”.

Redazione Madrid