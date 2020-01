Golf: Omega Dubai con Fleetwood e 6 azzurri

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – L’Omega Dubai Desert Classic (23-26 gennaio) è la risposta dell’European Tour al Farmers Insurance Open, evento show del PGA Tour. Dopo l’Abu Dhabi HSBC Championship il massimo circuito continentale raddoppia e fa tappa ancora negli Emirati Arabi Uniti. A contendersi un montepremi complessivo da 3.500.000 dollari diversi big mondiali ed europei. Se in California a sfidarsi, tra gli altri, saranno Tiger Woods, Rory McIlory, Jon Rahm, Justin Rose e Francesco Molinari, a Dubai sono pronti a darsi battaglia altri campionissimi della disciplina. Da Tommy Fleetwood a Shane Lowry, da Henrik Stenson al campione uscente Bryson DeChambeau, che punta al bis. Tra i protagonisti annunciati anche Lee Westwood, reduce dall’exploit ad Abu Dhabi che gli ha permesso di cogliere il 25/o successo sul circuito. E ancora: Danny Willett, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen e Viktor Hovland. Saranno 6 gli azzurri in campo: a rappresentare l’Italia Renato Paratore, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli e Nino Bertasio. Field di alto livello sul percorso dell’Emirates GC, dove si confronteranno anche nuove stelle come il danese Rasmus Hojgaard (18 anni e già un successo nel Mauritius Open) e giocatori pluridecorati come Miguel Ángel Jiménez (56 anni compiuti lo scorso 5 gennaio). Dalla California agli Emirati Arabi, settimana clou per il golf a livello mondiale. (ANSA).