Donna scomparsa a Termoli, al via operazione recupero auto

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 22 GEN – Sono in corso al porto di Termoli le operazioni per il recupero della Panda rossa al cui interno è stato individuato ieri il corpo di Victorine Bucci, la donna di 42 anni scomparsa il 18 dicembre scorso. Posizionata la gru sulla punta del molo sud. I sub dei carabinieri di Pescara si sono immersi nelle acque del porto alle 9. Sul posto il procuratore della Repubblica di Larino Isabella Ginefra, i carabinieri di Larino (Campobasso), la Capitaneria di porto con il comandante Francesco Massaro. Ieri pomeriggio la svolta nelle ricerche. I sub dei carabinieri di Pescara poco prima delle 17 hanno trovato l’auto di Victorine sui fondali, capovolta sul lato passeggero; all’interno il corpo di una donna. Oggi il recupero con gli esami tecnici. Ieri sera il procuratore Ginefra aveva dichiarato “Ci sono tutti gli elementi per dire che è Victorine”.