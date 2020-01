Macron: negare Israele è antisemitismo

(ANSA) – PARIGI, 22 GEN – Il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita a Gerusalemme, ha detto che “l’antisionismo, quando equivale alla negazione dell’esistenza di Israele come Stato, è una forma di antisemitismo”. In conferenza stampa con l’omologo israeliano, Reuven Rivlin, il leader francese ha tenuto a precisare che “questo non significa che sia impossibile avere disaccordi, criticare tale o tale azione del governo di Israele, ma la negazione della sua esistenza equivale oggi a una forma contemporanea di antisemitismo”.