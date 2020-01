(ANSA) – SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 22 GEN – Prosegue anche oggi il digiuno di Matteo Salvini, iniziato ieri come forma di protesta per la vicenda Gregoretti. Stamani, giunto a Serra San Bruno, penultima tappa della sua campagna elettorale in Calabria, rispondendo ai cronisti, il leader della Lega, sorridendo, ha detto: “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera”.