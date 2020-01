Viabilità:lavori 3/a corsia,A1 chiusa 2 notti nel Fiorentino

(ANSA) – BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 22 GEN – A1 chiusa per due notti in provincia di Firenze, tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, per i lavori legati alla Terza corsia. La viabilità sarà interrotta tra il 25 e il 26 (orario 21-7) e tra il 26 e il 27 gennaio (dalle 22 alle 5) per consentire la posa in opera di un viadotto a Bagno a Ripoli. L’intervento, che sarà effettuato da Pavimental, comporterà anche la chiusura al transito di via Campigliano: l’intervento prevede la collocazione del nuovo impalcato del viadotto nel tratto dell’A1 che attraversa il torrente Ema e la strada comunale, nel cuore della frazione di Ponte a Ema. Il ponte ha una lunghezza complessiva di 71 metri ed è suddiviso in tre campate. Sarà installato anche uno speciale giunto per ridurre il rumore creato dallo scorrimento delle ruote dei mezzi pesanti. Per il traffico dell’A1 la viabilità alternativa consigliata da Autostrade per le lunghe percorrenze è la seguente: verso Roma uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul raccordo Siena Bettolle Ss 326 e rientrare in A1 a Valdichiana; verso Firenze/Bologna uscire a Valdichiana, immettersi sulla Siena-Bettolle in direzione di Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.(ANSA).