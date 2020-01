Calcio U23, inizia con una sconfitta il cammino della Vinotinto nel Preolimpico

CARACAS – Parte con il piede sbagliato il percorso della Vinotinto Under 23 nel Torneo Preolimpico che si sta disputando in Colombia. I ragazzi allenati dall’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso sono stati battuti per 1 – 0 dai pari età del Cile.

La gara, andata in scena sul campo dello stadio Centenario di Armenia, é stata decisa da una rete segnata da Ángelo Araos all’82esimo. Il calciatore della roja ha approfittato di un’indecisione dei centrali creoli per trafiggere il portiere Crstopher Valera.

La nazionale venezuelana ha giocato mezz’ora in dieci uomini a causa dell’espulsione per somma d’ammonizioni dell’attaccante Jholvis Acevedo.

Nella sfida dello stadio Centenario di Armenia la nostra collettività é stata degnamente rappresentata in campo da Daniele Saggiomo (ha giocato l’intera gara) e Christian Larotonda (é subentrato al posto di Rommell Ibarra all’85esimo).

Con questo risultato, il Cile con due gare disputate é a quota 6 punti, mentre il Venezuela con una sola gara disputata é fermo a zero.

La nazionale venezuelana tornerà in campo, venerdì alle 19:00 a Pereira, quando affronterà l’Ecuador (fermo a zero punti con due gare disputate). Per la sfida contro la nazionale tricolore il mister Amleto Bonaccorso avrà nuovamente a disposizione l’attaccante Jan Hurtado.

Il tabellino

CILE – VENEZUELA 1 – 0

Rete: Ángelo Araos (81’)

Cile (1): Omar Carabalí, Raimundo Rebolledo, Nicolás Díaz, Nicolás Ramírez, Sebastián Cabrera, Tomás Alarcón (Ignacio Jara 76’), Gabriel Suazo (Ángelo Araos 45’), Pablo Aránguiz, Adrián Cuadra, Iván Morales (Matías Cavalleri 45’) e Nicolás Guerra. CT: Bernardo Redín.

Venezuela (0): Cristopher Varela, Pablo Bonilla, Williams Velásquez, Josua Mejías, Miguel Navarro, Cristian Cásseres (Christian Rivas 64’), Rommel Ibarra (Christian Larotonda 85’), Daniel Saggiomo, Yeferson Soteldo, José Rivas (Jesús Vargas 66’) e Jholvis Acevedo. CT: Amleto Bonaccorso.

Note: Ammoniti: Iván Morales (29’), Williams Velásquez (36’) Josua Mejías (68’), Yeferson Soteldo (83’) e Matías Cavalleri (90’+1). Espulso: Jholvis Acevedo somma d’ammonizioni (15’ e 63’). Arbitro: Rodolpho Toski (Brasil). Stadio: Estadio Centenario (Armenia, Colombia).

(di Fioravante De Simone)