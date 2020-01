Liliana Segre interrompe gli incontri nelle scuole

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Ad 89 anni, Liliana Segre sospenderà gli incontri con le scuole e gli studenti per limiti di età. senatrice, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz nel 1944, interromperà gli incontri dal prossimo aprile. Ma questo “non vuol dire – ha spiegato all’ANSA il figlio della senatrice a vita, Luciano Belli Paci – che non continuerà a testimoniare la sua esperienza”. “Dopo 30 anni di continui appuntamenti è provata”, ha aggiunto, ma ha in programma un “ultimo, grande incontro” tra qualche mese in provincia di Arezzo.