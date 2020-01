ROMA. -“Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani”: é lo sfogo contro gufi e ironie di Ciro Immobile. L’aria del derby si era già iniziata a respirare al fischio finale di Napoli-Lazio di ieri sera. Con Acerbi e l’ex giallorosso Manolas venuti quasi alle mani, antipasto di un Roma-Lazio che da sempre ha vissuto la sua marcia d’avvicinamento ad altissime frequenze. Che la Lazio faccia paura, poi, lo dicono le 11 vittorie consecutive che fanno dei biancocelesti i favoriti sulla carta.

Nei giorni che anticipano il derby capitalino in programa domenica alle 18 allo stadio Olimpico, c’è anche una sorta di botta e risposta a distanza, via social o radio, tra diversi tifosi romanisti e Ciro Immobile. L’ironia sul web per lo scivolone sul dischetto al San Paolo é partita subito, ieri sera, ma qualcuno si è spinto oggi fino ad “augurare” un infortunio del bomber biancoceleste, tuttora capocannoniere incontrastato della Serie A con 23 reti in 19 partite fin qui disputate.

Ad animare ancora di più la “gufata” di alcuni tifosi giallorossi, il ricordo ancora fresco dei cori di sfottò a Zaniolo (operatosi la settimana scorsa al ginocchio per la rottura del legamento crociato) cantati da una parte della curva nord in occasione dell’ultimo Lazio-Sampdoria: “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio”, il post pubblicato da Ciro Immobile sulle sue storie di Instagram. Una frase molto simile a quella scelta dagli Irriducibili per commemorare il loro capo storico Diabolik, rimasto ucciso a Roma a seguito di un agguato lo scorso agosto.

La Lazio fa quadrato e pensa già alla Roma, per cancellare il ko con il Napoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia e puntare alla 12esima vittoria consecutiva che sarebbe la terza striscia di sempre in Serie A dopo quelle dell’Inter di Mancini (17) e della Juventus di Allegri (15). “Ce l’abbiamo messa tutta – Mi dispiace. Oggi sono arrabbiato”, ha scritto in un post Milinkovic-Savic. Mentre Lucas Leiva ha fatto “mea culpa” per l’espulsione contro il Napoli: “Mi dispiace per ieri, ma imparerò da questo episodio”, ha scritto il regista brasiliano, aggiungendo un polemico hashtag “non era mai fallo”.

Oggi lo scarico a Formello, da domani si entra nel vivo del derby. Incoraggia la presenza alla seduta odierna di Luis Alberto, rimasto a Roma ieri per un affaticamento. Da valutare invece le condizioni di Correa, costretto a giocare ieri per oltre mezzora nella ripresa ma non ancora in perfette condizioni.

“Sappiamo l’importanza di Correa per noi – ha specificato in conferenza stampa ieri Simone Inzaghi – aveva fatto solamente due allenamenti con la squadra.Oggi ha fatto quaranta minuti nel modo migliore. É stata una partita dispendiosa, avremo cinque giorni per recuperare dalle fatiche di questo match”. L’auspicio è che l’argentino possa recuperare appieno, ma se non darà garanzie toccherà ancora una volta a Caicedo fare coppia con Immobile in attacco.