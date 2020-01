Pallavolo: ct Blengini, a Torino primo atto estate olimpica

(ANSA) – TORINO, 22 GEN – La grande pallavolo maschile sarà nuovamente protagonista dell’estate torinese. Il PalaAlpitour ospiterà dall’1 al 5 luglio le finali della Nations League, torneo internazionale che ha raccolto l’eredità della World League e che coinvolgerà le sei migliori rappresentative nazionali maschili, compresa l’Italia, qualificata come paese ospitante. Un appuntamento chiave nell’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokio 2020 (24 luglio-9 agosto) a cui gli azzurri hanno conquistato la qualificazione lo scorso anno. “Poter vivere una manifestazione del livello nella mia città è una grandissima emozione – ha detto il ct azzurro Gianlorenzo Blengini, alla presentazione che si è tenuta oggi a Palazzo Madama -. É un torneo che si colloca a stretto contatto con la partenza del torneo Olimpico: il primo atto di un’estate eccitante per la pallavolo”. Un appuntamento “che conferma la grande tradizione pallavolistica torinese – ha aggiunto il presidente della federazione internazionale, il brasiliano Ary Graca -. Una città speciale per la pallavolo, come dimostrato nell’ultima finale dei Mondiali”. Sarà la terza edizione della manifestazione, le cui finali sono state ospitate, negli scorsi anni, da Lille e Chicago: “Organizzeremo una cinque giorni di sport che entusiasmerà i tifosi che seguono il volley sia Italia sia all’estero – ha spiegato Paolo Bellino, direttore generale di RCS Sport -. Per noi è motivo di grande orgoglio, a quattro anni di distanza dal torneo PreOlimpico di basket FIBA organizzato a Torino, ottenere la fiducia della FIVB per un altro evento di livello internazionale”. (ANSA).