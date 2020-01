Mercato: Politano ecco Napoli, Bayern rivuole D.Costa

ROMA. – Il Napoli che sorpassa la Roma per POLITANO. Il Milan che ha deciso di cedere PAQUETA’ e punta sul giovane spagnolo DANI OLMO, gioiello della Dinamo Zagabria. L’Inter che è ancora in azione sul mercato inglese e trata GIROUD con il Chelsea e CHONG con il Manchester United, mentre per ERIKSEN sarebbe arrivata ad offrire 18 milioni al Tottenham.

Il Cagliari che sta prendendo PJACA dalla Juventus (CERRI è in uscita, su di lui c’è il Torino), mentre l’Atalanta ha ufficializzato CZYBORRA e BELLANOVA. Il mercato non si ferma mai, e mancando poco più di una settimana alla fine della “finestra” invernale ogni società cerca di mettere a segno i colpi necessari per rinforzare l’organico.

Ne sa qualcosa anche la Roma, a cui serve un attaccante esterno: il Liverpool ha detto di no al prestito di SHAQIRI, così come il Real Madrid per LUCAS VAZQUEZ, e ora le piste percorribili rimangono quelle di JANUZAJ della Real Sociedad e SUSO con il Milan, anche se i rossoneri vorrebbe cedere lo spagnolo soltanto a titolo definitivo o tramite scambio con CENGIZ UNDER e questo è un discorso che non piace alla Roma. I giallorossi hanno ricevuto richieste dalla Spagna per il portiere brasiliano FUZATO, ma hanno deciso di farlo rimanere a Trigoria.

É molto attivo il Genoa, che sta trattando con giocatori che hanno già vestito la maglia rossoblù. Così è in arrivo, in prestito per circa 3 milioni di euro, MASIELLO dell’Atalanta, mentre continua la trattativa con il Torino per IAGO FALQUE, cercato anche dalla Spal, che per lo spagnolo e BONIFAZI ha offerto 13 milioni. Il Genoa sta provando anche a prendere il 18enne difensore argentino AMIONE, che gioca nel Belgrano e nelle giovanili dell’Albiceleste.

Altri due giovanissimi, GABBIA difensore del Milan ed ESPOSITO attaccante dell’Inter, sono nel mirino del Parma, che insiste ma non ha ancora ottenuto risposte. La Fiorentina, che riceverà 12 milioni in due anni dal Flamengo per PEDRO, vuole rinforzare il centrocampo, ma ci sono problemi per arrivare a DUNCAN del Sassuolo. Per questo il ds viola Pradè potrebbe ora puntare su MANDRAGORA dell’Udinese, anche se i friulani lo cedono solo a titolo definitivo.

In Germania la “Bild” scrive che DOUGLAS COSTA può tornare al Bayern Monaco, con la cui maglia ha giocato due stagioni, con 77 partite, 14 gol e 27 assist. I bavaresi avrebbero proposto alla Juve un prestito fino a giugno, con la possibilità di discutere in estate di un eventuale trasferimento definitivo. Il brasiliano – scrive il quotidiano tedesco – si sarebbe detto disponibile a un ritorno in Germania. E sempre a proposito di Juventus, da fonti bianconere fanno sapere che non è una pista percorribile quella di cui scrivono i giornali spagnoli di uno scambio BERNARDESCHI-RAKITIC con il Barcellona.

Al Torino serve un attaccante, e oltre a CERRI circolano i nomi di SCAMACCA e PINAMONTI. Ma Cairo medita anche il colpo FOFANA, ora all’Udinese, per rinforzare il centrocampo.