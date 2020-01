CARACAS. – L’italo-venezuelano Luis Blasini, responsabile della Vinotinto del baseball ha annunciato in un comunicato stampa che la Federación Venezolana de Béisbol ha già pronto il cronoprograma della preparazione per il Preolimpico che si disputerà in Arizona.

In questo torneo di qualificazione la Vinotinto del baseball sfiderà nel girone B: Colombia, Cuba e Canadá. Le prime due avanzeranno alle semifinali dove affronteranno le migliori due del gruppo A dove ci sono: Stati Uniti, Porto Rico, Repubblica Dominicana e Nicaragua. La vincente della finale timbrerà il biglietto per la terra del sol levante.

In caso di mancata qualificazione, la nazionale venezuelana di baseball avrà un’ultima chance nel torneo che si disputerà in Cina Taipei.

Stando a quanto riferito da Blasini, la nazionale inizierà gli allenamenti il 10 febbraio. Il roster che volerà negli Usa per timbrare il biglietto per Tokyo é già deciso.

Lanciatori starter ci sono: Henderson Álvarez, Henry Centeno, Félix Doubront, Maickel Guaipe, Nestor Molina, Williams Pérez, Yohan Pino e Robert Zarate.

Lanciatori closer: Argenis Angulo, Ronald Belisario, Gregory Infante, Carlos Navas, Lester Oliveros, Wilking Rodríguez, Bruce Rondón, Jorge Rondón, Jhonleider Salinas, Anthony Vizcaya, Liarvis Breto, Elvis Escobar ed Edgar Ibarra.

Ricevitori: Francisco Arcia, Juan Apodaca, José Godoy y Carlos Pérez.

Interni: Luis Castro, Luis Jiménez, Balbino Fuenmayor, Osman Marval, Daniel Mayora, Carlos Rivero, Henry Rodríguez, Niuman Romero, Alexi Amarista, Humberto Arteaga, Alí Castillo, Jecksson Flores, Juniel Querecuto, Luis Sardiñas, César Valera.

Esterni: Gorkis Hernández, Rafael Ortega, Diego Rincones, Herlis Rodríguez, Danry Vásquez.

(di Fioravante De Simone)