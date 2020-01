CARACAS – Este fin de semana In Memoria 2020 rendirá honores a las víctimas del Holocausto, a través de una actividad organizada por Espacio Anna Frank, prevista para el sábado 25 en la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte y el domingo 26 en 21 salas de cine a nivel nacional.

Con la proyección de una película “Quién escribirá nuestra historia” basada en el libro del historiador Samuel Kassow, sobre la vida en el Gueto de Varsovia en 1940 desde la perspectiva judía, se recordará y mostrará al mundo los lamentables sucesos ocurridos en la historia de la humanidad y según afirma la directora Roberta Grossman, para que la gente aprenda de este film, se involucren y conmuevan profundamente.

Cajas de hojalatas y latas de leche fueron los contenedores de los archivos Óneg Shabat, parte del sistema de resistencia documental que organizó el historiador polaco Emanuel Ringelblum, junto con un grupo de colaboradores, viviendo en las peores condiciones en el gueto de Varsovia, durante el nazismo.

Así esta crónica de militancia a favor de la vida y de valentía moral se convirtió en la película “Quién escribirá nuestra historia (Who Will Write Our History)”, que Espacio Anna Frank presentará de forma gratuita como parte de su conmemoración In Memoriam que se celebra todos los años.

La actividad se proyectará este sábado a las 5:30 pm en la Concha Acústica con el apoyo de la Alcaldía de Baruta y Circuito Gran Cine, mientras que el domingo a las 2:00 pm a lo largo del país, en 13 estados y en 21 salas de Cinex y Cines Unidos, también se exhibirá el largometraje con entrada gratuita.

Los testigos

De acuerdo con el embajador Milos Alcalay, presidente de Espacio Anna Frank, lo importante del film es que se muestra lo que enfrentó el pueblo judío por parte del nazismo a través de los testimonios de quienes fueron testigos de la tragedia del Gueto de Varsovia, y lo que significó la búsqueda de la verdad, la lucha por la libertad y la vida.

“Hoy cuando empiezan a asomarse sombras de mentiras, discriminación y destrucción, es muy importante frente a las tensiones que vivimos, que recordemos que no debemos permitir que se repita el genocidio, la destrucción o el odio contra una nación o grupos que piensen distinto”, advirtió.

La presentación a nivel nacional de “Quién escribirá nuestra historia” se enmarca en la Resolución 60/7 de la Organización de las Naciones Unidas, que designó el 27 de enero como Día Internacional de la Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, fecha en que el ejército soviético en 1945 liberó Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi.

La actividad en Venezuela cuenta con el apoyo de las embajadas de Alemania, Argentina, Italia, Reino de los Países Bajos, Francia, España, Suiza y Polonia y como aliados: la Alcaldía de Baruta, el Comité Venezolano de Yad Vashem, la Concha Acústica de Bello Monte, la empresa distribuidora de películas Blancica, los circuitos de cine: Cinex, Cines Unidos y Circuito Gran Cine, por medio de su Fundación Hacer Cine, así como el Circuito Unión Radio.

El relato

En noviembre de 1940, días después de que los nazis encerraron a 450.000 judíos en el Gueto de Varsovia, una banda secreta de periodistas, intelectuales y líderes vecinales decidieron resistir.

Organizado por el historiador Emanuel Ringelblum y conocido bajo el nombre en clave de Óneg Shabat, (“La alegría del Shabat”), este grupo clandestino luchó para derrotar las mentiras y propaganda nazi.

Estos archivos contenían todo tipo de documentos de la vida cotidiana, así como informes, diarios y testimonios que los propios miembros de Oneg Shabat habían escrito o incitado a escribir a otras personas. Ellos vencieron a su enemigo criminal con la verdad y lo arriesgaron todo para que el archivo sobreviviera a la guerra, incluso si ellos no lo lograrían. Así este film se ha convertido en la historia desconocida más importante del Holocausto.

Escrita y dirigida por Roberta Grossman y producida por Nancy Spielberg “Quién escribirá nuestra historia” film rodado entre Estados Unidos y Polonia (2018) se basa en el texto de Samuel Kassow, escrito con testimonios de diarios, ensayos, poemas y canciones, que documentaron las atrocidades nazis con testimonios de testigos, cuyo material fue enterrado con la esperanza de que el archivo sobreviviría, aún si ellos no, para “gritarle la verdad al mundo”.

El corto

Antes de estrenar la película, se proyectará el corto “las voces de ayer” preparado por la ONG, con el fin de lograr mayor comprensión del Holocausto, sus dimensiones y dar a conocer su contexto histórico.

La pieza realizada en animación, explica de manera didáctica en apenas 7 minutos, cómo a principios del siglo XX los partidarios de ideologías y falsas creencias buscaban fundamentarlas en la ciencia para hacerlas pasar por verdades irrefutables.

En la entrada de la Concha Acústica se presentará la exposición “Recuerda, Reflexiona, Reacciona” que actualiza el fenómeno de los genocidios y nos recuerda que estos sucesos siguen pasando hoy en el mundo.

Para información acerca en qué salas ver la película, se recomienda visitar las redes y portales de Cinex y Cines Unidos, sin embargo, estarán operativas las salas de Cines Unidos ubicadas en Millennium Mall (Caracas), Regina, (Puerto La Cruz, Edo. Anzoátegui); Hyper Jumbo (Maracay, Edo. Aragua), Orinokia, (Puerto Ordaz, Edo. Bolívar); Petroriente, (Maturín, Edo. Monagas), y los centros Sambil de Margarita (Edo. Nueva Esparta), Valencia, (Estado Carabobo), San Cristóbal (Edo. Táchira), Maracaibo (Edo. Zulia) y Barquisimeto (Edo. Lara).

Mientras que Cinex lo hará en Sambil, El Recreo, El Hatillo, San Ignacio, Los Próceres y Manzanares de Caracas y en el interior en los recintos ubicados en Galerías Plaza (Maracay, Edo. Aragua); Sambil (Paraguaná, Edo. Falcón); Lago Mall (Maracaibo Edo. Zulia) y los centros comerciales Buenaventura de Guatire (Edo. Miranda) y de Araure (Edo. Portuguesa).

Para información sobre In Memoriam 2020 y sus actividades viste: www.espacioannafrank.org y sus redes sociales: Facebook: EspacioAnnaFrank, Twitter: @EspacioAF e Instagram: @espacioannafrank.