Vertici Ue, ‘siamo al fianco delle comunità ebraiche’

(ANSA) – TEL AVIV, 23 GEN – “Abbiamo il dovere di stare spalla a spalla con le comunità ebraiche nel momento in cui di nuovo si sentono minacciate in tutta Europa, più recentemente ad Halle in Germania”. Lo dicono da Gerusalemme i vertici della Ue. “Tutti gli Stati membri – sottolineano i presidenti Charles Michel, David Sassoli e Ursula von der Leyen – devono essere uniti nella determinazione che ogni forma di razzismo, antisemitismo e odio non abbiano posto in Europa e che faranno di tutto per contrastarli”.