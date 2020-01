Pallanuoto: Europei; Setterosa in finale per il quinto posto

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – L’Italia ha battuto 16-4 la Slovacchia agli Europei di pallanuoto a Budapest conquistando l’accesso alla finale per il quinto posto dove, sabato, affronterà la Grecia. “Questo torneo non è andato secondo le aspettative. Adesso dobbiamo lavorare, migliorare e correggere i nostri errori – ha commentato il ct, Paolo Zizza -. La reazione c’è stata e dobbiamo chiudere bene con una squadra che ritroveremo al torneo di qualificazione olimpica a Trieste e che ci darà del filo da torcere. Oggi dopo il primo tempo le ragazze si sono sciolte, giocando anche bene. Alla fine è venuta fuori la notevole differenza tecnica tra le due squadre, come dimostra anche il punteggio”, ha concluso il tecnico. (ANSA).