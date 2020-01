CARACAS – Mancano 183 giorni all’accensione del braciere nello stadio olímpico di Tokyo, evento che segnerà l’inizio dei giochi olimpici che si disputeranno nella terra del sol levante.

Sono ancora tante le discipline che stanno definendo i partecipanti tramite tornei continentali, una di queste é il beach volley. Nel mese di febbraio, nella città di Montevideo (Uruguay) ci sarà la Copa Continental, a cui parteciperà anche il Venezuela.

“Inizieremo a prepararci con Vicente Salazar, José Gómez, Farid Mussa e Hernán Tovar, poi il 25 gennaio a Montevideo, si aggregheranno Carlos Rangel, Jesús Villafañe e Jackson Henríquez” ha dichiarato in un comunicato stampa Mauro Hernández, allenatore della nazionale venezuelana di beach volley.

La nazionale creola sarà impegnata il primo e due febbraio, torneo amichevole che gli servirá come preparazione per le qualificazioni.

Nel preolímpico la Vinotinto lotterà contro Colombia, Ecuador ed Uruguay per un posto nella finalissima che si disputerà nel mese di giugno in una sede ancora da definire.

Per quanto riguarda la nazionale femminile, avrá l’occasione di giocarsi il pass olímpico in casa, nella Copa Continental che andrà in scena a marzo a San Juan de los Morros, dove si sfideranno sulla sabbia: Paraguay, Ecuador e Cile.

(di Fioravante De Simone)