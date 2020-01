BRASILIA. – La produzione di petrolio in Brasile ha superato per la prima volta il miliardo di barili nel 2019, con una produzione di 3,9 milioni di barili al giorno a dicembre, con un miglioramento dello 0,6% rispetto al precedente mese di novembre.

L’Agenzia nazionale per il petrolio e il gas ha riferito che il Brasile ha prodotto 1,017 miliardi di barili durante il 2019, con un aumento del 7,8% rispetto al 2018. La maggior parte dell’estrazione proviene da pozzi di acque profonde, il cosiddetto strato del ‘pre-sale’, che ha contribuito al% del totale.

Scoperti dal 2007, i campi del “pre-sale” hanno reso il Brasile uno dei principali produttori mondiali. A dicembre 2019, il greggio generato in questi pozzi è stato di 2,1 milioni di barili al giorno, con un aumento del 2,7% rispetto a novembre.

Il ministro delle Miniere e dell’Energia, Bento Albuquerque, ha dichiarato in settimana durante la sua missione in India che intende recarsi in Arabia Saudita a luglio per parlare con le autorità locali sulla possibilità che il Brasile si unisca all’Opec.