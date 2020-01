La Cei contro Salvini: “Da lui atteggiamento infelice”

ROMA. – La citofonata di Matteo Salvini ad una famiglia tunisina, per verificare se fossero spacciatori di droga, non è piaciuta alla Conferenza episcopale italiana che sottolinea la necessità per il Paese di uscire dalle contrapposizioni e dal “clima di perenne campagna elettorale”.

A parlare, a nome dei vescovi, è stato il segretario, monsignor Stefano Russo, al termine del Consiglio Episcopale Permanente. “Non è stato un atteggiamento particolarmente felice”, ha sottolineato precisando però di “non volere entrare in casi particolari e dare giudizi sulle persone”.

Già ieri il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, aveva stigmatizzato quel video del leader della Lega: “Io devo ribadire i principi di fondo, umani e cristiani, che valgono per tutti e poi ognuno li applica”, le parole di Bassetti. I vescovi italiani auspicano dunque un clima di pacificazione per il Paese e un abbassarsi dei toni tra le forze politiche.

“Non possiamo vivere in un costante clima di campagna elettorale, per il bene comune occorre diminuire il livello di conflittualità che va avanti da anni”, ha detto mons. Russo, con riferimento alla continua contrapposizione delle forze politiche in Italia.

Il segretario della Cei è intervenuto anche sulle imminenti elezioni in alcune regioni con un faro puntato soprattutto sull’Emilia Romagna, dove i vescovi locali, qualche giorno fa, sono scesi in campo con un appello per un voto europeista e non sovranista. La Conferenza episcopale spera soprattutto che si registri un’ampia partecipazione alle urne.

“Auspico che tutti i cittadini siano presenti in modo significativo a questa partecipazione democratica per dare il loro contributo nelle realtà del nostro territorio, e quindi anche in Emilia Romagna”, ha detto Russo augurandosi che ci siano “le condizioni per poter partecipare al bene comune in modo civile”.

Venendo alle questioni internazionali, la Cei oggi ha parlato anche dell’imminente Conferenza a Bari per la pace nel Mediterraneo. Vedrà la partecipazione di 60 vescovi rappresentanti i Paesi dell’area. I presuli si divideranno in otto tavoli di lavoro per dare la possibilità a tutti di portare la propria testimonianza.

“Sarà un lavoro intenso, c’è un gruppo incaricato di raccogliere i risultati per la stesura di un documento comune”, ha riferito ancora mons. Russo. L’evento che comincerà il 19 febbraio sarà chiuso domenica 23 dall’intervento del Papa.

(di Manuela Tulli/ANSA)