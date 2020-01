Onu, è emergenza locuste in Africa orientale

(ANSA) – ROMA, 24 GEN – E’ emergenza locuste in Africa orientale, con diversi Paesi che fanno i conti con una crisi mai vista negli ultimi decenni. Lo denuncia la Fao, che lancia un appello per aiuti internazionali, citata da Bbc. I numeri sono già da brividi, ma l’agenzia Onu stima che il prossimo giugno il numero di locuste possa crescere esponenzialmente di 500 volte. Una emergenza simile non si vedeva in Etiopia e Somalia da 25 anni, addirittura 70 in Kenya. A rischio anche Sud Sudan e Uganda.