(ANSAmed) – TEL AVIV, 24 GEN – I palestinesi sono grati alla Gran Bretagna per essersi espressa a favore della formula dei Due Stati e per aver respinto l”Accordo del secolo’ elaborato dalla amministrazione Trump. Lo ha detto il presidente Abu Mazen, secondo la agenzia Wafa, nel ricevere oggi a Betlemme il principe Carlo in quella che la agenzia ha anche definito “una visita storica”. “La nostra speranza – ha proseguito Abu Mazen – è di sentire in futuro del riconoscimento britannico dello Stato di Palestina, perchè ci risulta che il parlamento britannico lo ha raccomandato al governo. Allora speriamo che ciò avvenga”.