(ANSAmed) – TEL AVIV, 24 GEN – Il principe Carlo è giunto oggi a Betlemme per una visita ufficiale nei territori palestinesi. Lo riferisce la agenzia di stampa ufficiale Wafa secondo cui ad accoglierlo vi erano il governatore di Betlemme Kamel Hamid, la ministra del turismo Rola Ma’ayeh, l’ambasciatore palestinese in Gran Bretagna Hossam Zumlt, il sindaco Anton Salman nonchè religiosi cristiani e musulmani. Subito dopo il suo arrivo il principe ereditario ha visitato la Chiesa della Natività e la vicina moschea Omar Bin al-Kattab. In seguito è previsto un incontro con il presidente Abu Mazen, che ieri aveva già ricevuto a Betlemme il presidente russo Vladimir Putin. Sia Putin sia il principe Carlo avevano partecipato ieri a Gerusalemme, al Museo della Shoah Yad Vashem, al Forum internazionale di lotta all’antisemitismo.