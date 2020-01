(ANSA) – PARIGI, 24 GEN – Sarebbero tra i 350.000 e i 400.000 i manifestanti in piazza a Parigi per protestare contro la riforma delle pensioni secondo il sindacato CGT mentre si attendono i dati del ministero dell’Interno e quelli dello studio indipendente Ocurrence. Il corteo parigino, partito da Place de la République peer raggiungere Place de la Concorde, vede comunque una partecipazione in netto calo rispetto alle prime manifestazioni del mese di dicembre.