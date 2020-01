(ANSA) – ROMA, 24 GEN – “Ciascuno di noi nel suo ambito ha il dovere morale e civile di contrastare quotidianamente chi alimenta l’odio antisemita e, in generale, ogni altra forma di odio e discriminazione basata sulla etnia, sulla religione, sull’orientamento sessuale e sull’appartenenza a particolari gruppi sociali. Il dovere di reagire ad ogni forma di negazionismo, inclusa quella di chi sminuisce la portata delle leggi razziali o il ruolo del regime fascista nell’Olocausto”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo all’evento “Bartali campione Giusto”, in occasione della Giornata della Memoria. Ricordando poi l’impegno di Gino Bartali per salvare gli ebrei dalla deportazione, Fico ha detto che si tratta di “una storia stupenda, fonte di ispirazione” che può essere “proposta ai giovani come esempio”.