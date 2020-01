Davos, Baldwin(EY): “Tregua dazi,non sarà scontro Usa-Ue”

DAVOS. – Una tregua fra gli Usa e la Cina, che disinnesca un’escalation dei dazi ma non produrrà certo un rimbalzo del commercio globale dopo la “botta” subita nel 2019. E un negoziato realistico fra Washington e l’Europa sul commercio, senza strappi una volta che la “web tax” è affidata all’Ocse.

É l’esito più probabile del complesso negoziato sul commercio globale, passato anche per i tavoli bilaterali al Forum economico mondiale, secondo Andy Baldwin, global managing partner di Ernst & Young. “Nelle ultime settimane si è fatta chiarezza su Brexit, c’è stato l’accordo Usa-Canada-Messico sui dazi, e con la Cina con la ‘fase 1’ del negoziato conclusa abbiamo una tregua, anche se non un accordo: i dazi erano al 3% prima di Trump, lui li ha portati al 21%, ora la ‘fase 1’ li abbassa al 19%: dunque non sono rimossi, ma si è fermata un’escalation”, dice Baldwin in un’intervista all’ANSA a margine del Wef.

Per quest’anno, dunque, “non vediamo un significativo peggioramento del commercio globale o degli investimenti diretti all’estero. La situazione, insomma, non peggiorerà ulteriormente, anche se non credo nemmeno che vedremo un forte rimbalzo. Rimane l’incertezza, peraltro, sulla crescita della Cina”, dice Baldwin. Ci sarà da negoziare l’accordo sul commercio di beni fra Gran Bretagna e Ue dopo Brexit, e quello fra Usa e Ue dove il tema principale rimane il surplus commerciale, causato principalmente dall’export della Germania, che sarà esacerbato dall’uscita dall’Unione di un forte importatore di beni Usa come la Gran Bretagna.

Ma al di là dei toni di Trump, che minaccia dazi al 25% sulle auto europee, e della risposta europea con la digital tax portata avanti da Francia, Italia, Gran Bretagna, la prospettiva alla luce delle elezioni Usa è un accordo realistico, magari con qualche concessione europea: non un ‘muro contro muro’. “Alla fine vedremo l’Ocse portare avanti la proposta della digital tax e i singoli Paesi fare un passo indietro, per arrivare a una risposta globale. Ma sui dazi, uno scontro con l’Europa a Washington non avrebbe lo stesso sostegno bipartisan di quello con la Cina. I toni si ammorbidiranno”, prevede Baldwin.

Resta, per l’Europa, la sfida storica di trovarsi schiacciata, nel mercato rivolto ai consumatori, dai colossi tecnologici americani da una parte, e cinesi dall’altra. “É molto difficile che a questo punto possano emergere dei campioni europei”, dice Baldwin. Ma c’è un’opportunità fenomenale, quella di rafforzare ulteriormente il comparto manifatturiero europeo facendo leva sulla tecnologia, sul digitale, sulla robotica e intelligenza artificiale. Il Consiglio di Baldwin: integrazione fra aziende e università per creare ecosistemi ultra-competitivi, più investimenti in ricerca e sviluppo, “reskilling” del personale.