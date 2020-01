Fontana di Trevi, barriere e presidio contro il degrado

ROMA. – Una barriera protettiva per la vasca della Fontana di Trevi che impedisca materialmente di sedersi sul bordo del monumento. L’impegno a progettare e realizzare la nuova struttura, secondo le indicazioni delle soprintendenze, è stato messo nero su bianco in un atto d’indirizzo alla sindaca Virginia Raggi e alla sua giunta approvato dall’Aula di Roma.

Ma la mozione, passata con 24 voti favorevoli (quasi tutti 5 stelle) ed un solo astenuto, non trova riscontri positivi in giunta. Anzi. I due assessori competenti, Luca Bergamo (Cultura) e Carlo Cafarotti (Commercio e Turismo) non vogliono “le barriere” e puntano, invece, a “regolare” in altro modo “i flussi nell’area”.

La mozione in questione ha formalizzato anche un’altra richiesta: che sia “istituito un presidio fisso potenziato” di vigili “che comprenda anche il controllo delle vie di accesso a Fontana di Trevi e all’area del Colosseo” in funzione anti-abusivismo.

Il documento, proposto dal pentastellato presidente della commissione Commercio Andrea Coia, è molto dettagliato e parte da due presupposti: che “le nuove disposizioni contenute nel regolamento di polizia urbana vietano di sedersi sui monumenti simbolo” e che “nei luoghi simbolo della città” sono “presenti forti fenomeni di abusivismo commerciale”.

Di qui, la necessità di intervenire con l’istituzione di “un pattugliamento continuo a piedi” da parte degli agenti della polizia locale “di via dei Fori Imperiali, via del Corso, via del Babbuino, via Condotti e Piazza di Spagna”. Le reazione critiche della giunta, però, non si fanno attendere. Secondo il vicesindaco Bergamo sarebbe “più efficace regolare i flussi nell’area intorno alla Fontana di Trevi che erigere una barriera.

Per identificare interventi capaci di conciliare il diritto e il piacere di apprezzare la Fontana di Trevi con la sua migliore conservazione – sostiene -, penso sia preferibile un confronto internazionale di idee sulla gestione dei flussi nell’area a soluzioni improvvisate”.

Anche per Cafarotti “le barriere non sono mai auspicabili. Quindi ritengo più opportuno ragionare in termini di flussi turistici e di utilizzo a tal fine delle nuove tecnologie. Auspicherei – dice anche lui – che una decisione del genere fosse approfondita anche nella commissione turismo, che ha pure competenza sulla materia”. Ma, intanto, l’Aula – sebbene ‘solo’ con un atto di indirizzo – si è già espressa.

Differenti le reazioni delle associazioni dei commercianti, molte delle quali plaudono all’iniziativa anti-abusivi chiedendo sia subito applicata. “Speriamo che l’indirizzo dell’Aula trovi una reale e rapida applicazione nell’interesse dei cittadini, dei turisti e delle imprese”, l’auspicio del segretario della Cna di Roma Stefano Di Niola.

“Il potenziamento dei presidi dei vigili nei pressi dei monumenti più visitati della città come Fontana di Trevi è una cosa positiva”, gli fa eco il numero uno della Confesercenti Valter Giammaria sottolineando al contempo come “il problema dell’abusivismo” sia “presente in tutta la città”.

Polemico invece il rappresentante della Confcommercio centro storico David Sermoneta secondo cui “è solo propaganda: la verità è che serve rendere efficiente il corpo della polizia locale”.

(di Paola Lo Mele/ANSA)