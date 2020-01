Mercato: De Sciglio-Kurzawa, scambio tra Juve e PSG

ROMA. – Inter e Napoli scatenate sul mercato. Le due squadre stanno dando vita a una girandola di trattative che prevedono anche possibili affari in comune. Dopo il colpo ERIKSEN, i nerazzurri hanno convinto POLITANO ad accettare il Napoli, che si trasferirà per 18 mesi in prestito a due milioni, con riscatto obbligatorio a 20 più bonus. E ora i due club parlano anche di LLORENTE, visto che l’Inter ha messo in stand by GIROUD, che a questo punto potrebbe accettare la corte del Lione.

Quanto al Napoli, per sostituire l’attaccante spagnolo potrebbe prendere il 22enne MATETA, francese che gioca in Germania nel Magonza. Ma non è tutto, perché Marotta spera anche di chiudere lo scambio VECINO più soldi per ALLAN, anche se per ora la controparte non ci sente, nonostante sia certa la partenza del mediano brasiliano a fine stagione: quindi si tratterebbe solo di anticiparla, così come quella di MERTENS, che piace alla Roma ma chiede troppo d’ingaggio e che avrebbe ricevuto una faraonica proposta dal Monaco.

Si muove anche la Juventus, che sta definendo nei dettagli con il Psg lo scambio che farà arrivare in bianconero KURZAWA e manderà DE SCIGLIO a Parigi. Il Milan ha visto sfumare l’obiettivo DANI OLMO, finito al Lipsia, e ora deve risolvere il rebus PAQUETA’, che in cuor suo vorrebbe tornare al Flamengo, che però ha deciso d’investire su GABIGOL, garantendone la permanenza a Rio, e sull’ormai ex viola PEDRO. Deve fare acquisti la Roma. Il tecnico Fonseca ne ha chiesti due, e per il centrocampo dovrebbe arrivare dalla serie B spagnola (Elche) il nazionale under 21 VILLAR, la cui alternativa è MANDRAGORA,sul quale però c’è sempre un diritto di ‘recompra’ da parte della Juve.

Per l’attaccante esterno è in pole JANUZAJ, il cui agente ha ammesso i contatti con la dirigenza di Trigoria, mentre la soluzione di riserva è quella del 22enne olandese DILROSUN, attualmente agli ordini di Klinsmann nell’Hertha Berlino. Per JUAN JESUS si è rifatta avanti la Fiorentina, che però oltre al prestito chiede il diritto e non l’obbligo di riscatto. Dal Brasile viene associato alla Roma il nome dell’ultima “gemma” del Fluminense, il sedicenne MIGUEL, che però essendo minorenne non può lasciare il club carioca. Intanto viene precisato che è da escludere il ritorno in giallorosso di NZONZI, per il quale ci sono offerte da Rennes, Lione, Aston Villa e West Ham.

Il Genoa ha preso MASIELLO e ora cerca IAGO FALQUE e un attaccante, mentre la Spal ha soffiato BONIFAZI alla concorrenza. Ora il Torino potrebbe cedere un altro difensore, quel DJIJI per il quale ci sono le richieste di Lecce e Parma. E proprio i ducali contendono alla Spal l’interista ESPOSITO, se i nerazzurri decidessero di cederlo in prestito. All’Udinese torna ZEEGELAAR