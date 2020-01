Virus Cina: Pechino,misure nazionali per casi sospetti

(ANSA) – PECHINO, 25 GEN – La Cina ha ordinato misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti del coronavirus su treni, aerei e autobus poiché il bilancio delle vittime e il numero di pazienti è aumentato in maniera spropositata. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale. Saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con i sintomi della polmonite saranno “immediatamente trasportati” in ospedale, ha annunciato la Commissione nazionale sanitaria in una nota.