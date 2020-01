Basket: Antetokounmpo show a Parigi, Bucks battono Hornets

(ANSA) – ROMA, 25 GEN – Parigi è ‘impazzita’ per la prima partita di ‘regular season’ Nba mai giocata nella capitale francese, trasmessa in diretta tv in 200 nazioni. Ad affrontarsi, nell’AccorHotels Arena di Bercy gremita in ogni ordine di posti (15.758 spettatori presenti), sono stati i Milwaukee Bucks e i Charlotte Hornets. A vincere per 116-103 sono stati i Bucks, trascinati dalla loro superstar Giannis Antetokounmpo, in doppia doppia con 30 punti e 16 rimbalzi (per lui anche 6 assist). Ma a fare spettacolo è stata anche l’autentica parata di stelle in platea, primo fra tutti il proprietario degli Hornets ovvero Michael Jordan, il miglior cestista di ogni tempo, che a Parigi giocò nel 1997 nel McDonald’s Open vinto dai suoi Chicago Bulls, e per il quale ieri il pubblico parigino è letteralmente impazzito. E poi Neymar, Mbappè, Icardi, Verratti, Marquinhos, Kareem Abdul Jabbar, che con Milwaukee vinse un titolo nel 1971, il gigante del judo Teddy Riner, 2 ori olimpici, l’ex cestista Tony Parker, 4 anelli di campione Nba con San Antonio, e il primatista del mondo del decathlon Kevin Mayer. Prima del match il commissioner della Nba, Adam Silver, ha annunciato che l’Nba tornerà sotto la Tour Eiffel anche nel 2021. (ANSA).